Россия атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы и вспыхнул пожар

В Соломенском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.

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РФ атаковала Киев дронами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

В ночь на 29 октября в Украине объявляли воздушную тревогу. В Киеве, около 04:30 прогремел мощный взрыв после объявления воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении КГВА.

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Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева в результате падения обломков вражеского беспилотника произошло возгорание в жилом доме. Кроме дома также загорелись автомобили.

"В Соломенском районе после падения обломков БпЛА возгорание в жилом доме. Горят также несколько автомобилей. Возгорание и в торговом помещении. Все экстренные службы на месте", - говорится в сообщении.

Затем начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Пожар локализован.

По состоянию на сейчас известно о 6 пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия атаковала Украину 100 дронами. Как отметили военные, РФ применила ударные БПЛА типа "Shahed" и неустановленные беспилотники. Направлениями пусков были: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск в России.

28 октября РФ ударила по 9-этажке в Холодногорском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до шести: трое раненых в Салтовском районе, и трое в Шевченковском. В результате обстрела на месте возник пожар, а также зафиксированы разрушения.

Враг ударил баллистикой по Кривому Рогу. В Воздушных силах Украины предупредили о скоростной цели на город, а затем там раздались взрывы. Известно, что поврежден трехэтажный жилой дом. Там в хозяйственных постройках возник пожар.

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