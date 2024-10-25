В Украине раздаются взрывы: Киев и другие регионы под вражеской атакой

Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистикой и КАБами.

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Россияне атаковали Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 53-я отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях раздается воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил "Шахеды" через Сумскую область и из Приморск-Ахтарска на южном направлении.

Воздушная тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в Сумской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.

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Впоследствии воздушную тревогу объявили и в столице.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" - отметил председатель КГВА Сергей Попко.

В Воздушных силах добавили, что в Киеве зафиксировано движение беспилотников с северного направления.

В Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена ракетная опасность. В этих регионах была угроза применения баллистического вооружения.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне атаковали КАБами село Черкасская Лозовая. В результате удара там загорелась трава на открытой территории.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.

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