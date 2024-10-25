В Украине раздаются взрывы: Киев и другие регионы под вражеской атакой

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях раздается воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Враг запустил "Шахеды" через Сумскую область и из Приморск-Ахтарска на южном направлении.
Воздушная тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в Сумской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.
Впоследствии воздушную тревогу объявили и в столице.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" - отметил председатель КГВА Сергей Попко.
В Воздушных силах добавили, что в Киеве зафиксировано движение беспилотников с северного направления.
В Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена ракетная опасность. В этих регионах была угроза применения баллистического вооружения.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне атаковали КАБами село Черкасская Лозовая. В результате удара там загорелась трава на открытой территории.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.
В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.
Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.
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