Враг ударил баллистикой по Кривому Рогу, уже известно о пострадавших

В военной администрации предостерегли, что враг может атаковать город повторно.

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На месте попадания возник пожар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно об атаке врага:

Россия ударила по Кривому Рогу баллистикой

Появилась информация о первых пострадавших

Все соответствующие службы работают на месте удара

В понедельник 28 октября, около 22 часов, враг атаковал Кривой Рог. В Воздушных силах Украины предупредили о скоростной цели на город, а впоследствии там раздались взрывы.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что страна-агрессор Россия совершила баллистическую ракетную атаку на Кривой Рог. Это подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняем", - написал он.

Впоследствии Лысак поделился обновленными данными о последствиях атаки на город. По состоянию на 22:40 известно, что в Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом. Там и в хозяйственных постройках возник пожар.

"Предварительно пострадали 10 человек", - добавил он.

Также известно, что повреждения вследствие вражеского удара получили медучреждение, газопровод и авто. На месте уже работают соответствующие службы.

По состоянию на 23:24 глава ОВА сообщил об 11 пострадавших в Кривом Роге. Среди них – двое мужчин, 39 и 60 лет, в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное, чтобы их спасти. Еще пятеро госпитализированных - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что 28 октября, российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Впоследствии глава города Харьков Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты попали по 9-ти этажному жилому дому в Холодногорском районе города.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что россияне часто атакуют украинские города баллистическими ракетами. К примеру, 25 октября, на фоне воздушной тревоги в Запорожье и Днепре прогремели взрывы. Россияне запустили баллистические ракеты из Крыма.

Накануне также директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых предупредил, что российские захватчики, вероятно, накопили около 150 ракет различных типов ракет для нанесения массового удара по территории Украины.

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