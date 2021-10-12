Все западные регионы будут заливать дожди: прогноз погоды на вторник, 12 октября

В Карпатах дождь будет переходить иногда в снег.
Во вторник, 12 октября, в Украине ожидается переменная облачность, на западе страны пройдут небольшие дожди. Максимальную температуру прогнозируют в Симферополе. Там воздух прогреется до +19 градусов.
На западе Украине небо будет в плену облаков. В Карпатах – с мокрым снегом. Во второй половине дня следует ожидать дожди, которые не будут стихать до позднего вечера. Воздух прогреется лишь до +9...+11 градусов, сообщает Украинский Гидрометцентр.
Непогода затронет и часть северных регионов. Дожди следует ожидать, к примеру, на Житомирщине. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. На юге будет теплее. Не считая Одесскую область, в южных регионах будет солнечно и ясно, +15...+17 градусов.
В Киеве 12 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 10-12 градусов тепла.
"Восток, юг, большинство центра каких-либо существенных дождей не получат от атмосферы. Разве что влажным бонусом – туманы, которые будут радовать фотографов и портить нервы водителям. В Карпатах дождь будет переходить иногда в снег", – написала синоптик Наталья Диденко.в фейсбуке.
Погода в городах Украины 12 октября
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +10...+12
- Ровно – +10...+12
- Житомир – +11...+13
- Винница – +11...+13
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +17...+19
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +12...+14
- Чернигов – +11...+13
- Суммы – +11...+13
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +14...+16
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +12...+14
- Киев – +10...+12
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.