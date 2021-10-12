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Все западные регионы будут заливать дожди: прогноз погоды на вторник, 12 октября

12 октября 2021, 07:49

В Карпатах дождь будет переходить иногда в снег.

Дождит
Синоптики прогнозируют переменную облачность. / УНИАН

Во вторник, 12 октября, в Украине ожидается переменная облачность, на западе страны пройдут небольшие дожди. Максимальную температуру прогнозируют в Симферополе. Там воздух прогреется до +19 градусов.

На западе Украине небо будет в плену облаков. В Карпатах – с мокрым снегом. Во второй половине дня следует ожидать дожди, которые не будут стихать до позднего вечера. Воздух прогреется лишь до +9...+11 градусов, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Непогода затронет и часть северных регионов. Дожди следует ожидать, к примеру, на Житомирщине. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. На юге будет теплее. Не считая Одесскую область, в южных регионах будет солнечно и ясно, +15...+17 градусов.

В Киеве 12 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 10-12 градусов тепла.

"Восток, юг, большинство центра каких-либо существенных дождей не получат от атмосферы. Разве что влажным бонусом – туманы, которые будут радовать фотографов и портить нервы водителям. В Карпатах дождь будет переходить иногда в снег", – написала синоптик Наталья Диденко.в фейсбуке.

Погода в городах Украины 12 октября

  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +9...+11
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +10...+12
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +11...+13
  • Винница – +11...+13
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +11...+13
  • Суммы – +11...+13
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +14...+16
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +12...+14
  • Киев – +10...+12
Погода в Украине 12 октября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет зима 2021-22 в Украине

  • По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
  • По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
  • Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
viber
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