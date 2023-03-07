ВСУ выбивают оккупантов дальнобойными ударами: эксперт назвал направление

Группировка оккупантов на Левом берегу имеет одну из худших комплектаций, подчеркнул Александр Коваленко.

Российские военные / Минобороны РФ, Радио Свобода

На Левом берегу Днепра в Херсонской области российские войска терпят удары ВСУ не получая необходимого подкрепления, рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Он пояснил, что это достигается за счет превосходства артиллерии ВСУ как по дальности, так и по точности.

"В свою очередь, российские оккупанты могут совершать только террористические атаки на гражданское население", — пишет он.

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По данным эксперта, группировка оккупантов на Левом берегу имеет одну из худших комплектаций подразделений во всей зоне боевых действий.

"Я не удивлюсь, если по левому берегу командование РОВ будет принимать очередное "не простое решение", но пока об этом рано говорить. Рано, но всё к этому идёт и ВСУ этот процесс ускоряют, регулярно подгоняя левобережное стадо к правильным выводам", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти захваченных Россией районов Херсонской области начали бегство в Крым, опасаясь наступления Вооруженных сил Украины.

В частности, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечается выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сообщении Генштаба.

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