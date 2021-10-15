Вынуждены идти к людям, чтобы прокормиться: в Виннице - нашествие лис

Лисы являются распространителями бешенства / ua.depositphotos.com

В Виннице - нашествие лис. Дикие животные свободно разгуливают по городу в поисках пищи и не боятся людей и машин. Хищники бегают как возле многоэтажек, так и по дороге.

В лесном хозяйстве говорят, что нашествие лис — это большая проблема. Их развелось столько, что животные вынуждены идти в город, чтобы прокормиться, передает ТСН.

Людей призывают ни в коем случае не подходить близко и не кормить животных, ведь лисы являются распространителями бешенства.

Отметим, в одном из поселков Волынской области в начале октября 2021 года объявили карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили именно у лисы, которую задушила местная собака. Впоследствии сын владельца собаки сделал фото с мертвым животным в руках. Из-за случая бешенства власти приняли решение об объявлении карантина.

Как сообщал Главред, в Сеть попало жуткое видео - на кадрах 18-летний житель села Собещицы на обочине дороги играл мертвой лисой, словно куклой. Его товарищи снимали это на телефон и позже опубликовали видео в TikTok. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел в Ровенской области.