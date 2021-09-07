На Ровенщине парень снял дикое видео с мертвой лисой и опубликовал в Сети

Парень снял видео с мертвой лисой и опубликовал в Сети / скриншот

В Сеть попало жуткое видео - на кадрах 18-летний житель села Собещицы на обочине дороги играл мертвой лисой, словно куклой. Его товарищи снимали это на телефон и позже опубликовали видео в TikTok. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел в Ровенской области.

Журналисты ТСН выяснили, что парня, который снимал видео с мертвой лисой, зовут Вадим, но разыскать его не удалось. Дома молодого человека не было, а телефонную трубку он не брал.

Староста села Александр Гаврилюк сказал, что знает его как порядочного и активного парня. Якобы он объяснял старосте, что нашел животное уже мертвым на обочине дороги. Но для чего снимал такое видео, не сказал.

"Конкретного объяснения он не дает. Он только говорит о том, что он сожалеет, что он так сделал ", — отметил староста.

Видео вызвало бурю возмущения пользователей соцсети. Они пишут, что в следующий раз на месте животного может оказаться человек.

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"Если останется без наказания, завтра вместо лисицы будет человек"

Ровенская зоозащитница Иннеса Шишкина считает, что для людей, которые позволяют себе такую жестокость к животным, необходимо применять радикальные меры.

В полиции по данному факту было открыто уголовное производство по признакам жестокого обращения с животными. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет.

В полиции еще будут вызывать Вадима и его товарищей для разговора, чтобы точно выяснить, убивали ли они лису или нет.

Читайте также"Отравление кошек и собак": эколог рассказал, как добиться наказания живодеровК слову, парень уже не первый раз имеет дело с копами. Ранее его оштрафовали на 3400 гривен за то, что он мыл мотоцикл и катался на берегу озера в заповедной зоне. Эти кадры он также выложил в TikTok, но потом удалил эти видео.

Как сообщал Главред, 15 июля Верховная Рада приняла закон, который внедряет новые нормы содержания животных и обращения с ними. Согласно закону, в Украине повысили штрафы за жестокое обращение с животными.