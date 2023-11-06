Выпустили рекордное количество авиабомб за сутки: РФ обстреляла Херсонщину

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область - за минувшие сутки было выпущено рекордное количество авиабомб. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
По его словам, вечером 5 ноября российские захватчики ударили по Херсону. В результате были повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире. К счастью, обошлось без пострадавших.
"Около 3 ночи враг снова обстрелял город. Повреждены два частных дома", - рассказал глава МВД в Telegram.
Кроме этого, ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав.
"Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – самое большое количество за все время", - добавил Клименко.
Ранее с Силах обороны Юга сообщили, что враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону. Она повредила 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Telegram, что за минувшие сутки российская оккупационная армия совершила 132 обстрела, выпустив 640 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, С-60-1 и авиации, один из них - ракетный.
"По городу Херсон враг выпустил 58 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; магазин в Бериславе; частные предприятия в Херсоне", - написал Прокудин.
Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.
"Вчера около 20:30 российские террористы нанесли ракетный удар по центру Херсона. В результате повреждены многоэтажки. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - добавил глава Херсонской ОВА.
Ночная атака на Одессу
Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате "прилетов" повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя. Также есть раненые.
Как сообщили в Силах обороны Юга, по Одессе оккупанты ударили предположительно ракетами "Оникс" и "Искандер-М". Удары пришлись по центру города и по законсервированному промышленному зданию.
Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной, направлена по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 дронов уничтожены силами противовоздушной обороны. Были повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар был оперативно ликвидирован.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 8 местных жителей получили ранения. Ранее было известно о пяти пострадавших.
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