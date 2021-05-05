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Выяснилась причина смерти отца и сына, тела которых нашли в карьере

5 мая 2021, 22:23
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Перед инцидентом мужчины поехали убирать могилы родственников, посетили два кладбища. Домой они уже не вернулись.

В Черкасской области произошел жуткий инцидент

В Черкасской области 34-летнего мужчину вместе с отцом обнаружили в машине в карьере села Ташлык, его задушили. При этом причиной смерти 58-летнего погибшего стало утопление.

По информации Обозревателя, отец сам задушил своего сына, перед этим напоив. Потом, чтобы тело не всплыло, он привязал себя к сидению, используя дополнительные ремни, и направил автомобиль в обрыв. Окна транспортного средства были специально открыты.

Отец перед суицидом предупреждал о своем намерении знакомых. Впрочем, его слова не восприняли всерьез.

Мужчина даже попрощался с продавцами на рынке, к которым он часто заходил. Также он говорил, что заберет с собой сына, чтобы тот не утруждал жизнь матери. Предварительно, 34-летний погибший злоупотреблял алкоголем, а 58-летний – серьезно болел.

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Перед инцидентом мужчины поехали убирать могилы родственников, посетили два кладбища. Домой они уже не вернулись.

Как уточняется на сайте ГУ Национальной полиции в Черкасской области, причины смерти жителей Смелы установило вскрытие, поскольку судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено не было. Следствие по делу завершено.

  • Ранее Главред писал, что в Ровенской области, в Варашском районе, 18-летний парень отдыхал со знакомым, после чего между парнями возникла ссора. Во время перепалки парень вырвал деревянную доску с забора и избил другого.
  • Как следствие – 28-летний знакомый парня погиб из-за многочисленных жестоких травм. Теперь потенциальному нападающему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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