Выяснилась причина смерти отца и сына, тела которых нашли в карьере

В Черкасской области произошел жуткий инцидент

В Черкасской области 34-летнего мужчину вместе с отцом обнаружили в машине в карьере села Ташлык, его задушили. При этом причиной смерти 58-летнего погибшего стало утопление.

По информации Обозревателя, отец сам задушил своего сына, перед этим напоив. Потом, чтобы тело не всплыло, он привязал себя к сидению, используя дополнительные ремни, и направил автомобиль в обрыв. Окна транспортного средства были специально открыты.

Отец перед суицидом предупреждал о своем намерении знакомых. Впрочем, его слова не восприняли всерьез.

Мужчина даже попрощался с продавцами на рынке, к которым он часто заходил. Также он говорил, что заберет с собой сына, чтобы тот не утруждал жизнь матери. Предварительно, 34-летний погибший злоупотреблял алкоголем, а 58-летний – серьезно болел.

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Перед инцидентом мужчины поехали убирать могилы родственников, посетили два кладбища. Домой они уже не вернулись.

Как уточняется на сайте ГУ Национальной полиции в Черкасской области, причины смерти жителей Смелы установило вскрытие, поскольку судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено не было. Следствие по делу завершено.