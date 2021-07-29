"Welcome to Ukraine": в Борисполе пограничник сдал копам россиянина, предложившего ему взятку

Россиянин попался на даче взятки в аэрпопорту Борисполь / dpsu.gov.ua

В международном аэропорту Борисполь гражданина России задержали после попытки дачи взятки пограничнику за незаконное пересечение границы.

Двое граждан РФ призывного возраста прилетели в Киев рейсом из Стамбула. При этом убедить пограничников относительно цели поездки мужчины не смогли, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россияне пытались убедить пограничников в том, что прилетели, чтобы "отдохнуть и погулять".

Это не убедило представителей ГПСУ, тогда один из мужчин решил дать взятку в размере тысячи долларов за разрешение в пересечении границы.

Отметим, что офицер Погранслужбы предупредил нежеланного гостя, что его действия нарушают законы Украины и переспросил, за что он дает ему деньги.

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Получив ответ, что это взятка, пограничник со словами Welcome to Ukraine пояснил, что нашу страну мужчина посетит в сопровождении полицейских.

Добавим, что злоумышленника задержали с поличным. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного дела о попытке предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Если суд признает противоправные действия злоумышленника, ему грозит от 2 до 4 лет ограничения свободы или заключения на такой же срок.

Второму россиянину также запретили въезд в Украину и он вылетел рейсом в Стамбул.

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Напомним, ранее сообщалось о то, что пассажиры в аэропорту Борисполь рассказали о коррупционной схеме сотрудников аэровокзала, при которой работники сначала тянут время с ПЦР-тестами, а потом предлагают за $150 купить отрицательный результат теста на коронавирус.