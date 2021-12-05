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"Я в свинью плюнул": в Харькове блогер обматерил полицейского и харкнул ему в лицо

5 декабря 2021, 12:54

Блогером оказался Vitos Dnepr, он же Виталий Санжаков.

Национальная полиция
Национальная полиция / УНИАН

В Харькове блоггер плюнул в лицо патрульному полицейскому. Как сообщают местные СМИ, блогер из Днепра обматерил правоохранителя и провоцировал его на применение силы.

Видео инцидента пользователи впоследствии загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как патрульный полицейский общается с мужчиной, который снимает его на камеру мобильного телефона и светит фонарем в лицо.

Полицейский несколько раз пытался закрыть рукой источник света. Один из таких разов закончился тем, что блогер плюнул в лицо правоохранителю.

"Что дальше? Ты мне можешь что-то сделать? Я тебе в е****о плюнул. В свинью плюнул. Я тебе говорил: тронешь меня — плюну", - комментировал свои действия блогер.

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За всем этим со стороны наблюдали другие блогеры, которые тоже снимали все на камеры мобильных телефонов. В результате чего между полицейским и блогером произошел конфликт.

В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением блогера.

"Разве мужчина с камерой поступил по-человечески, плюнув в полицейского?", "Самое кошмарное, что на таких блогеров подписаны наши дети", "На них уже управы нет", - пишут пользователи Сети.

Подробности скандала

"Копы остановили блогера из Днепра за отсутствие номеров. Через 2 минуты к блогеру подъехала подмога (10-12 харьковских автоблогеров). Блогер плюнул в него и максимально унижал патрульного, зная, что тот в рамках законодательства ничего применить не сможет", – говорится в сообщении СМИ.

Блогером оказался Vitos Dnepr, он же Виталий Санжаков.

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"Коллеги" блогера активно поддерживали действия мужчины и оскорбляли полицейского, применяя в его адрес ненормативную лексику.

Что известно о блогере Vitos Dnepr

Как сообщает Police Control Ukraine, в январе этого года блогера Vitos Dnepr задерживали из-за вождения авто в состоянии наркотического опьянения.

Он пытался скрыться от полицейских, однако нарушителя задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также он отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.

Скандал с блогерами во Львове

Известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Также на это празднование пришли многие украинские блогеры-миллионники. Некоторые подписывали фото с вечеринки: "Блогерская голодная туса". Это все происходило в годовщину Голодомора.

Во Львове полиция составила протокол на черновицкого блогера Александра Залиска, который в годовщину Голодомора устроил громкую эротическую вечеринку по случаю своего дня рождения.

Черновицкому блогеру инкриминируют нарушение карантинных требований во время празднования дня рождения в Доме ученых во Львове.

"В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области, и составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений", — говорится в сообщении Нацполиции.

На блогера составили протокол по ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина в отношении людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях". Ему грозит до 17 тыс. грн. штрафа.

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