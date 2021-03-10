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Языковой омбудсмен пожаловался на ВУЗ, где открыли туалет на 8 марта

10 марта 2021, 21:59
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Языковой омбудсмен требует расследования МОН после торжественного открытия туалета в киевском вузе.

Языковой омбудсмен Креминь требует от МОН провести проверку / goodfon.ru

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что обратится в Министерство образования Украины с просьбой провести служебное расследование из-за торжественного открытия женского туалета к 8 марта в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве.

Как написал Креминь в Facebook, "ленточно-перерезательныму пафосу с лирическими выкрутасами" в Украине должен быть положен конец.

"Поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезательным пафосом с лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как Уполномоченный, подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного "действа", — сообщил Тарас Креминь.

Стоит отметить, что реакция пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать. Одни "радовались" за женщин, другие - за вуз, некоторые сожалели, что в мероприятии не поучаствовал президент.

"Какой позор", - написала в Facebook Жанна Соколова.

"Стыд и позор.То что должно быть обязательно преподносят на блюдечке и пафосно. Сошли с ума", - пишет Валентина Геребная.

"Ганьба, еще и на русском", - возмущенно написал в соцсети Владимир Болилый.

"Маразм рулит. Еще бы президента позвали ...", - написала Татьяна Слизун.

Как ранее сообщал Главред:

  • В одном из киевских университетов к 8 марта открыли отремонтированный женский туалет. Там провели торжественную церемонию с перерезанием ленты и аплодисментами.
  • Таким образом руководство Киевского государственного университета телекоммуникаций решило поздравить всех женщин, которые учатся или работают в корпусе, открытием нового туалета.
  • Торжественное открытие туалета сопровождалось музыкой, праздничной речью на русском языке и бурными овациями.
Тарас Креминь
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