Забыл поставить на ручник: в Житомире авто без водителя устроило ДТП

Авто без водителя выкатилось на дорогу в Житомире / Скриншот

В Житомире горе-водитель устроил ДТП. Он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз и теперь ему придется потратиться на ремонт.

Известно, что водитель припарковал машину, вышел из нее и отошел поговорить по телефону. Уже через несколько минут автомобиль без водителя самовольно выкатился на дорогу и там столкнулся с грузовиком, передает ТСН.

Через несколько минут водитель вернулся и увидел, что от удара у легковушки оторвало бампер и погнуло капот.

Инцидент зафиксировали городские камеры наблюдения.

Как сообщал Главред, в Виннице на пешеходном переходе водитель сбил супружескую пару. На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Через несколько секунд женщина попыталась встать, но не преуспела и потеряла сознание.

Обоим пострадавшим по 50 лет. Сейчас они с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами находятся в больнице.