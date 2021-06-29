УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Черепно-мозговые травмы и хруст костей": в Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе

29 июня 2021, 10:46

От удара супругов перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Через несколько секунд женщина попыталась встать, но не преуспела и потеряла сознание.

ДТП
в Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе/ скриншот из видео

В Виннице на пешеходном переходе водитель сбил супружескую пару. Сейчас они с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами находятся в больнице, сообщает портал ТСН.Ранок.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Через несколько секунд женщина попыталась встать, но не преуспела и потеряла сознание. Обоим пострадавшим по 50 лет.

"Основной диагноз черепно-мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся", — сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов.

В полиции говорят ‒ водитель был трезвым. Сам он убеждал копов, что отвлекся и не увидел людей на пешеходном переходе. Уголовное производство открыли, но виновника не взяли под стражу.

Реклама

Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Читайте такжеРебенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

Напомним, ранее в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

Позднее в В Славянске (Донецкая область) на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил коляску с четырехмесячным младенцем.

ДТП новости Винницы
Сейчас вы просматриваете новость «"Черепно-мозговые травмы и хруст костей": в Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать картофельНазван продукт, с которым категорически нельзя сочетать картофель Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутантаМир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта Что можно пить в жаркую погоду: вкусные рецепты лимонадаЧто можно пить в жаркую погоду: вкусные рецепты лимонада Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего"Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего" Дима Монатик признался, что дети довели его до слезДима Монатик признался, что дети довели его до слез

Последние новости

11:30

В метро Киева мужчина вез бойцовскую собаку без намордника

11:18

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

10:53

Беспорядки на Майдане: ФОПы с гробами устроили столкновения с полицией Видео

10:46

"Черепно-мозговые травмы и хруст костей": в Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе Видео

10:33

"На поле будет 40 млн украинцев": Зеленский позвонил игрокам сборной накануне матча Евро-2020 Видео

Реклама
10:19

Июль будет адским: синоптик пообещала жару до +40 Видео

10:12

Мстят за Лукашенко: в Беларуси полностью разорвали отношения с ЕС Видео

10:00

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

09:45

Известный врач заявил, что осенью Украину накроет новая волна коронавируса Видео

09:32

О проблемах с каким органом говорит сонливость днем - ответ хирурга Видео

09:30

"Укрзализныця - это хорошая кормушка": кондукторы придумали новый вид пассажиров - "платный заяц"

09:28

Повышения пенсий в июле не будет: когда Минсоцполитики оформит надбавку Видео

09:25

"Повезло, что не убили": в Харькове избили обсчитавшуюся на 5 грн девушку-кондуктора Видео

08:55

Байден старается понравиться Путину – эксперт

08:50

В Индии людей тысячами косит "черная плесень": новые данные Видео

08:45

Возвращение Крыма и смена власти в России: Илларионов оценил шансы на успех Украины Видео

08:22

Гороскоп на 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупки Видео

08:17

Коронавирус в Украине установил новый рекорд с начала 2021 года Видео

08:09

Политолог спрогнозировал, когда именно Россия развалится Видео

08:00

Третья мировая война из-за Крыма: Украину предупредили об опасности Видео

Реклама
07:45

Новый порядок: как Сингапур добровольно станет цифровым концлагерем мнение

07:27

Проявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавируса Видео

07:10

Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021 Видео

06:42

Вакцинированных от коронавируса препаратом Covishield индийцев не пускают в ЕС – СМИ Видео

06:31

Эксперимент украинского народа с президентом Зеленским мнение

05:28

Антиперспирант с алюминием провоцирует рак или нет: ответ эксперта

04:22

Ученые спрогнозировали человечеству на Земле печальное будущее Видео

03:50

Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле Видео

02:30

Гороскоп на завтра 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Видео

01:44

Удушливая жара в июле и осень в августе: синоптик дал прогноз погоды до конца лета Видео

00:51

Диетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумы Видео

28 июня, понедельник
23:46

Биолог рассказал, когда и как найденный в Индии новый вирус будет распространяться по миру

23:32

Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях Видео

23:16

Температура в Киеве "поползет" вверх и обрушится: синоптик назвал дату погодной неприятности Видео

23:11

В Госдепе США откровенно оценили шансы экстрадиции Фирташа Видео

22:54

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021: как их сочетать Видео

22:44

Зеленский подписал закон о "налоге на Google" Видео

22:26

Евро-2020: тренер шведов высказался о завтрашнем матче против сборной Украины

21:49

"Учат, что Христос был бисексуалом": Лавров отличился новым антизападным бредом Видео

21:45

"Ватник ватника": украинские боксеры оскандалились из-за подарка Басте

Реклама
21:05

6 грубых ошибок по уходу за лицом, которые "убивают" молодость и провоцируют старение Видео

20:59

"Что это за два "деда-мопеда": Арахамия в Раде не узнал соавторов Конституции

20:36

"Слава Украине, г*вно - России": под Днепром священник ПЦУ устроил скандал против УПЦ (МП) Видео

20:36

Масштабный пожар в Лондоне: все подробности и информация о пострадавших Видео

20:27

Жители оккупированного Донбасса недополучили 900 млрд пенсий - Кабмин

20:18

Парадоксы украинского конституционализма мнение

19:56

МакSим в коме: у певицы обнаружили еще один опасный недуг

19:55

Вспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

19:41

Эксперты рассказали, почему есть риск увеличения цен на мясо и яйца Видео

19:27

Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять