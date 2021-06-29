"Черепно-мозговые травмы и хруст костей": в Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе

в Виннице водитель сбил супругов на пешеходном переходе/ скриншот из видео

В Виннице на пешеходном переходе водитель сбил супружескую пару. Сейчас они с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами находятся в больнице, сообщает портал ТСН.Ранок.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Через несколько секунд женщина попыталась встать, но не преуспела и потеряла сознание. Обоим пострадавшим по 50 лет.

"Основной диагноз черепно-мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся", — сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов.

В полиции говорят ‒ водитель был трезвым. Сам он убеждал копов, что отвлекся и не увидел людей на пешеходном переходе. Уголовное производство открыли, но виновника не взяли под стражу.

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Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

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Напомним, ранее в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

Позднее в В Славянске (Донецкая область) на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил коляску с четырехмесячным младенцем.