Захват Крыма Россией: Евросоюз продлил санкции против Москвы

Продлены санкции против РФ за захват Крыма

Европейский Союз принял решение о продлении на год действия санкций против РФ, введенных после захвата Крыма Российской Федерацией в 2014 году.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского Совета, решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел без обсуждения.

В заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности указывается, что ЕС не признавал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международных норм.

Отметим, что санкции ЕС предусматривают ряд запретов и ограничений:

импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС;

инфраструктурные или финансовые инвестиции;

туристические услуги в Крыму или Севастополе;

ограничение экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям (для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов).

Как известно, впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки сознательно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против конкретных секторов российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

Добавим, что срок действия санкций ЕС за захват Крыма истекал 23 июня 2021 года.

Ранее в Европарламенте также раскрыли сценарий удара по РФ. В проекте рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленном Комитетом Европарламента по международным делам, важным принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами".

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В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".