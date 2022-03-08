Захватчиков разбили под Белогородкой на Киевщине: восемь погибших русских и разбитая техника

Захватчиков разбили под Белогородкой на Киевщине / скриншот из видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожение российских оккупантов. Новый жестокий бой произошел под поселком Белогородка (Киевская область) закончился вполне прогнозируемо. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко на своем канале в мессенджере Telegram.

"Наши защитники из отряда территориальной обороны "Азов" ликвидировали восьмерых оккупантов, а также разгромили технику врага. Видео результата противостояния обнародовал один из бойцов", ‒ заявил он.

На выложенных нардепом видео четко заметно, как украинский солдат ходит по улице, где прямо посреди дороги лежат тела захватчиков. Кроме этого, можно рядом можно увидеть технику оккупантов, которая горит после боя.

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Напомним, ранее в Сети появились видео точной работы защитников Украины по вертолетам оккупантов. Ролик выложил в своем Telegram-канале советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Два боевых вертолета агрессора украинским военным удалось подбить.

Человек, который непосредственно снимал видеоролик, в эмоциях себя особенно не сдерживал. По вражеским самолетам и вертолетам работают системы противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы модели Stinger, а также пилоты украинских истребителей.