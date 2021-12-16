Захватывающее зрелище: небо над Киевом поразило невероятными окрасом

Небо над Киевом / Соцсети

Киевлян поразило небо над столицей утром 16 декабря. Оно было разукрашено невероятными красками.

В Сети появились обворожительные фото небесных узоров.

Некоторые считают, что такой окрас к мокрому снегу.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в Киеве в четверг, 16 декабря, ожидается облачная погода и дождь, который перейдет в мокрый снег. Днем в столице +1+3 градуса.

Напомним, в четверг, 16 декабря, в большинстве регионов будет дождливая, в Карпатах будет идти снег.

Синоптики Укргидрометцентр, ночью в южных, днем в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

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