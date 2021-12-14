Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолодание

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине с 19 декабря будет морозной и снежной. По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Пострыганя, причиной станут воздушные массы из Арктики.

"Уже 19 декабря, в воскресенье, прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток 0-5° мороза. Зима!", – говорится в сообщении.

Метеоролог отметил, что в период 22-25 декабря ночные температуры составят -10… -12 градусов, в дневное время -3… -8.

По его словам, температурный фон 5-7 градусов мороза, холоднее обычного на 3-4 градуса.

Пострыгань подчеркнул, что погодные условия будут усложнять движение на дорогах и напомнил автомобилистам и пешеходам, о необходимости повышенного внимания.

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Ранее синоптики отмечали, что пока за территорию страны борются циклон и антициклон, поэтому погода в Украине будет до конца недели изменчивой. При этом на следующей неделе в Украину придет классическая зима со снегом.

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