Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолодание

Метеоролог отметил, что в период 22-25 декабря ночные температуры составят 12 градусов мороза.
Погода в Украине с 19 декабря будет морозной и снежной. По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Пострыганя, причиной станут воздушные массы из Арктики.
"Уже 19 декабря, в воскресенье, прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток 0-5° мороза. Зима!", – говорится в сообщении.
Метеоролог отметил, что в период 22-25 декабря ночные температуры составят -10… -12 градусов, в дневное время -3… -8.
По его словам, температурный фон 5-7 градусов мороза, холоднее обычного на 3-4 градуса.
Пострыгань подчеркнул, что погодные условия будут усложнять движение на дорогах и напомнил автомобилистам и пешеходам, о необходимости повышенного внимания.
Ранее синоптики отмечали, что пока за территорию страны борются циклон и антициклон, поэтому погода в Украине будет до конца недели изменчивой. При этом на следующей неделе в Украину придет классическая зима со снегом.
Читайте также:
- В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый мороз
- Врежет мороз до -21º: украинцев предупредили о похолодании
- В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого Николая