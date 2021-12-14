УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолодание

14 декабря 2021, 23:13

Метеоролог отметил, что в период 22-25 декабря ночные температуры составят 12 градусов мороза.

мороз
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине с 19 декабря будет морозной и снежной. По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Пострыганя, причиной станут воздушные массы из Арктики.

"Уже 19 декабря, в воскресенье, прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток 0-5° мороза. Зима!", – говорится в сообщении.

Метеоролог отметил, что в период 22-25 декабря ночные температуры составят -10… -12 градусов, в дневное время -3… -8.

По его словам, температурный фон 5-7 градусов мороза, холоднее обычного на 3-4 градуса.

Пострыгань подчеркнул, что погодные условия будут усложнять движение на дорогах и напомнил автомобилистам и пешеходам, о необходимости повышенного внимания.

Реклама

Ранее синоптики отмечали, что пока за территорию страны борются циклон и антициклон, поэтому погода в Украине будет до конца недели изменчивой. При этом на следующей неделе в Украину придет классическая зима со снегом.

Читайте также:

viber
погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолодание». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераСамый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечера Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год ТиграДостаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра Гороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходыГороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходы Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в бедуПриметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
23:54

В Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник, много пострадавших

23:24

Вскоре две страны станут членами Евросоюза - СМИ

23:13

Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолоданиеВидео

22:58

Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатствоВидео

22:47

В НАТО разнесли предложение Путина по ракетному мораториюВидео

Реклама
22:10

Спецоперация под Киевом: подробности штурма квартиры со стрелком

21:47

Полная катастрофа: Андрей Богдан считает, что Байден "троллит" Украину после встречи с ПутинымВидео

21:32

Эксперт посоветовала, как продукты лучше всего есть при простуде

21:13

В Турции после употребления "гремучей смеси" скончался украинский моряк

21:11

Больше 2000 гривен: во сколько украинцам обойдется скромный стол на Новый год 2022Видео

21:11

Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной

21:01

Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата

20:56

Украина не останется сама в случае вторжения России - Резников

20:51

"Врезался и скрылся": супруга известного украинского ведущего попала в ДТП

20:38

Воспитатели даже не заметили: в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочкаВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Близнецов: важные события и кардинальные переменыВидео

20:30

Зеленский встретится с генсеком НАТО в БрюсселеВидео

20:20

"Беспрецедентная угроза": Кличко рассказал, как Киев готовится к нападению РФ

20:20

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФотоВидео

20:12

В Польше на улице полицейские спасли от смерти 41-летнюю украинкуВидео

Реклама
20:10

В Черкассах иностранец избил и пырнул подростка ножом в живот, но избежал тюрьмы

20:00

Масштабное ДТП в Луцке: врачи борются за жизнь женщины, а ее сын начал заикатьсяВидео

19:39

В России отреагировали на санкции против ЧВК "Вагнер"

19:38

Украина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с ЗеленскимВидео

19:29

Одиночество Путинамнение

19:00

"Снежка-Украина" награждена как "Добросовестный налогоплательщик – 2020" новости компании

18:56

Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военногоВидео

18:42

Издевался над несовершеннолетними и снимал на видео: в Чернигове будут судить серийного насильника

18:35

Гороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизниВидео

18:23

Неизвестная болезнь забрала почти сотню жизней в Африке: ВОЗ сообщает первые подробности

18:01

Третья доза вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кому рекомендуют еще один уколВидео

17:55

Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартируВидео

17:31

Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

17:10

"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грн

16:54

Северный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном удареВидео

16:48

Зеленский 15 декабря встретится с Макроном и новым канцлером ГерманииВидео

16:43

Более 500 км дорог за год: на Днепропетровщине подводят итоги "Большой стройки"

16:35

Новая "услуга" от Укрзализныци: снегопад атаковал людей прямо в вагонеВидео

16:31

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

16:26

Под Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей

Реклама
16:10

Диетолог перечислила продукты, которые повышают риск тромбоза после COVID-19

16:05

Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

15:54

Кулеба о диалоге Зеленского и Путина: организация переговоров не ведетсяВидео

15:43

Как уберечь печень от разрушения - ответ нутрициолога

15:39

И это только начало: подсолнечное масло в Украине подорожало более чем на 60%Видео

15:14

Как избавиться от отеков тела - советы диетологаВидео

15:11

Как нарядить елку в Новый год 2022 для привлечения денежного успеха и удачи – цвета для знаков ЗодиакаВидео

14:55

"Куек, остановись!": Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом

14:44

"Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей

14:40

Драка под Радой: митинг ФОПов перерос в стычки с силовикамиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять