Снег будет сыпать почти ежедневно: украинцев предупредили о резком похолодании

Украинцев предупредили о резком похолодании и снегопадах / УНИАН

В Украине в ближайшее время изменится погода – синоптики прогнозируют резкое похолодание. При этом чуть ли не каждый день будет идти снег.

Согласно данным ресурса Gismeteo, температура по всей территории Украины сильно снизится в следующие две недели.

С этого времени и в ближайшие две недели в Киеве будет идти снег. Такая же ситуация будет наблюдаться и в других городах Украины. Меньше будет снежить только в южных областях.

С 20-х чисел месяца температура снизится до -1... -6 днем и -3... -9 ночью. На юге будет теплее-там температура будет колебаться от +5...-1 днем до +4 ... -3 ночью.

Какой будет погода в Украине на этой неделе

Сегодня, 14 декабря, почти на всей территории Украины осадков не предвидится. Снежить будет только в нескольких центральных областях-Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской, сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра, 15 декабря, солнечная погода будет почти по всей территории страны, только в Днепропетровской и Запорожской областях будет идти дождь. На западе и юге температура будет плюсовая, в других областях – небольшие морозы.

Погода в Украине 15 декабря / Укргидрометцентр

Украину начнетзасыпать мокрым снегом с дождем уже со среды, 16 декабря. Пасмурная погода с осадками будет в западных, северных и центральных областях. Зато в южных и восточных областях будет плюсовая температура и солнечная погода.

Погода в Украине 16 декабря / Укргидрометцентр

Но жителям южных и восточных областей особо радоваться не стоит, ведь с 17 декабря существенно похолодает и в них. Всего на все территории страны температура будет колебаться от -3 до + 2 градусов. Такие же погодные условия будут и до конца недели.

Ранее синоптики отмечали, что пока за территорию страны борются циклон и антициклон, поэтому погода в Украине будет до конца недели изменчивой. При этом на следующей неделе в Украину придет классическая зима со снегом.

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