Скоро в Украину придет классическая зима со снегом и морозом: синоптик назвала дату

Погода в Украине будет изменчивой в течение недели - ни тепло, ни холодно / УНИАН

Погода в Украине в течение текущей недели будет довольно непонятной - будут соревноваться циклон и антициклон. При этом на выходных столбики термометров опустятся до стабильных "минусов", а с со следующей недели в Украину придет зимняя погода.

"В настоящее время над Черным морем находится циклон. Его фронтальные системы расположились над территорией Украины. С запада на погоду в Украине будет влиять антициклон. Наша территория окажется на границе этих барических образований. Потому и такая не совсем понятная погода – и особенных осадков нет, а температура и не высокая, и не низкая", - рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии изданию Obozrevatel.

Погода в Украине на неделю

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет пасмурно. Временами могут быть осадки.

"Во вторник, 14 декабря, в Украине, кроме юго-востока и востока, ожидаем небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. В среду, 15 декабря, он будет только в юго-восточной части, а в четверг, 16 декабря - в большинстве областей", - сказала синоптик.

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При этом в Карпатах сохранится морозная погода, а на юге страны днем столбики термометров буду подниматься до +4… +7 градусов.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о погодной аномалии на День Николая и Новый год"Из опасных явлений в ближайшие дни – это гололедица на дорогах. Она возможна в западных областях, а в ближайшую ночь на северо-востоке страны – Чернигов, Сумы, Полтава. Кое-где там может быть гололедица", - предупредила Птуха.

Со вторника ветер в большинстве областей ветер будет преимущественно северо-западным и западным. Соответственно, температура воздуха будет постепенно снижаться - от -3 до +3 градусов.

Погода в Украине на выходные 18-19 декабря 2021

"В конце недели, на выходные, есть тенденция к снижению температуры, к морозам. Если уже будут осадки, то преимущественно в виде мокрого снега. Кое-где возможен и просто небольшой снег. Что касается температур, то будет преобладать минус, но пока небольшой. Конечно, в Карпатах обычно температура ниже. На выходных там будет -5… -8 градусов. Но на остальной территории Украины будет 0… -5 градусов", - спрогнозировала синоптик.

В дальнейшем прогноз погоды еще будет уточняться, но скорее всего зима будет больше похожа на классическую - с морозами и снегом.

Как сообщал Главред, погода в Киеве резко изменится. В столицу придет похолодание - столбики термометров опустятся до -12 градусов. Впрочем, еще в течение как минимум недели в Киеве будет лайтовый вариант зимы.

В течение текущей недели - с 13 по 19 декабря - в городе похолодает максимум до -2 градусов. Каждый день, кроме среды и четверга, будет идти снег. С 20 декабря температура воздуха начнет снижаться.

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