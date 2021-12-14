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Врежет арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали дату атаки циклона

14 декабря 2021, 04:36
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Украину ждет ультраполярное вторжение арктического воздуха, предупредил Виталий Постригань.

каникулы, мороз, школьники
/ newbur.ru

В середине текущей недели в Украине усилится влияние антициклона с запада, погода стабилизируется, возможны прояснения.

Как рассказал в Facebook синоптик Виталий Постригань, прогнозируется усиление северных ветров, что обусловит поступление более холодных воздушных масс, температура снизится.

Он предупредил, что уже в четверг-пятницу погоду будет формировать североатлантический циклон, который проявит себя опасным усиленным ветром с мокрым снегом. Температура в течение суток 3° мороза – 2° тепла.

Синоптик уточнил, что с 19 декабря прогнозируется ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток 0-5° мороза.

"По долгосрочному прогнозу, в период 22-25 декабря температура ночью 10-12° мороза, днем 3-8° мороза. Температурный фон 5-7° мороза, что холоднее обычного на 3-4°", - добавил Постригань.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

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Она не согласна с многочисленными прогнозами о том, что Украине грозит самая суровая зима.

"Ожидается - январь-февраль могут быть где-то на два, а возможно, и на три градуса теплее обычного, чем они были в течение последних тридцати лет. А мы помним, что этот период был достаточно теплым в Украине. И зимы были достаточно теплыми", - добавила Балабух.

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