После потепления в Киеве резко ударит сильный мороз: синоптик назвал даты

Через 10 дней в Киеве ожидается резкое похолодание, свидетельствует прогноз погоды / Фото Reuters

Погода в Киеве резко изменится. В столицу придет похолодание - столбики термометров опустятся до -12 градусов. Впрочем, еще в течение как минимум недели в Киеве будет лайтовый вариант зимы.

В течение текущей недели - с 13 по 19 декабря - в городе похолодает максимум до -2 градусов. Каждый день, кроме среды и четверга, будет идти снег, сообщает сайт Sinoptik.

С 20 декабря температура воздуха начнет снижаться. В понедельник и вторник на следующей неделе ожидается мороз до -3 градусов. Снегопады не прекратятся.

В среду, 22 декабря, синоптик прогнозирует резкое похолодание до -12 градусов и небольшой снег.

Погода в Киеве на 10 дней / sinoptik.ua

Как сообщал Главред, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух заявила, что погода в Украине зимой 2022 года не будет суровой.

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"Ожидается, что январь-февраль могут быть где-то на два, а возможно, и на три градуса теплее обычного, чем они были в течение последних тридцати лет. А мы помним, что этот период был достаточно теплым в Украине. И зимы были достаточно теплыми", - отметила синоптик.

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