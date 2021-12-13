Ударит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из Арктики

В Украине прогнозируют снег и похолодание / 1zoom.ru

В Украине в ближайшее время температура воздуха будет держаться около 0, прогнозируется пасмурная погода, ожидаются туманы, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а также гололед прогнозируется на Правобережье, прогнозирует он на портале Meteoprog.

Синоптик предупредил об усилении ветра в пятницу, а также прогнозирует периодические осадки в виде снега и мокрого снега. При этом температура останется выше нормы на 2 – 4 °С.

"Активная циклоническая деятельность в комбинации с поступлением более холодного воздуха из Арктики приведет к установлению снежного покрова в основном к концу недели", - пишет он.

Вместе с тем эксперт утверждает, что говорить о наступлении метеорологической зимы по этой причине не приходится. При этом высота первого снежного покрова будет очень символической – от 1 до 10 см, и только в Карпатах и Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15 – 30 см, в высокогорных районах до полуметра и больше.

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Когда в Украине ждать резкого похолодания

В период с пятницы по воскресенье (17 – 19 декабря) за счет поступления более холодного воздуха с севера произойдет незначительное снижение температуры, особенно в дневное время. Ночью термометры покажут -6...-1°С, днем -2...+3°С. В Карпатах будет держаться морозная погода со среднесуточными температурами около -3...-8 °С, добавил Кибальчич.

/ meteoprog.ua

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

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Она не согласна с многочисленными прогнозами о том, что Украине грозит самая суровая зима.

"Ожидается - январь-февраль могут быть где-то на два, а возможно, и на три градуса теплее обычного, чем они были в течение последних тридцати лет. А мы помним, что этот период был достаточно теплым в Украине. И зимы были достаточно теплыми", - добавила Балабух.

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