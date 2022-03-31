Зарево на весь город: в Харькове враг попал в газопровод

Взрыв в Харькове

Российские военные нанесли удар по газопроводу в Харькове. Газ уже был перекрыт, но в городе стоит страшное зарево.

Как пишет местное издание "Труха", магистраль очень длинная.

Читайте такжеВ Польше назвали главную цель Путина, раскритиковали Запад и заговорили о ядерном оружии"Относительно зарева по всему Харькову - враги попали в газопровод. Газ перекрыли, но магистраль очень длинная и надо выгореть", - пишет издание.

Напомним, российские войска начали выходить с Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.

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