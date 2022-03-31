Зарево на весь город: в Харькове враг попал в газопровод

Оккупанты нанесли удар по очень длинной магистрали.
Российские военные нанесли удар по газопроводу в Харькове. Газ уже был перекрыт, но в городе стоит страшное зарево.
Как пишет местное издание "Труха", магистраль очень длинная.
Читайте такжеВ Польше назвали главную цель Путина, раскритиковали Запад и заговорили о ядерном оружии"Относительно зарева по всему Харькову - враги попали в газопровод. Газ перекрыли, но магистраль очень длинная и надо выгореть", - пишет издание.
Напомним, российские войска начали выходить с Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси.
Читайте также:
- Там очень много взрывчатки: в МВД назвали самые опасные районы Киева
- Бегут с поля боя целыми ротами: солдаты РФ массово отказываются воевать в Украине
- РФ выводит свои войска с Чернобыльской АЭС - Пентагон
Автор: Ульяна Полищук