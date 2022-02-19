"Сами у себя взрывают": Зеленский разнес дикий фейк РФ о снарядах из Украины

РФ устраивает взрывы и провокации на своей территории, уверен президент Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал ложью и провокацией информацию РФ о якобы попадании украинских снарядов в Ростовской области.
"То, что показали вчера на временно оккупированных территориях, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом что-то показали, что они прилетели в Ростовскую область – это провокации, это все чистая ложь. Там нет погибших, нет раненых. Это просто цинизм", - подчеркнул он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
"Они сами у себя что-то взрывают, они стреляют. Это не в первый раз, начиная с 2014 года. Поворачивают оружие и стреляют сами на контролируемую ими территорию. Это просто такой цинизм", - уверен глава государства.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ заявил, что сообщения российских медиа о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области, являются фейковыми, и именно такие "новости" обнародовала российская пропаганда еще в начале войны в 2014 году.
"Российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя Вооруженные Силы Украины и нагнетая ситуацию. Так, российские СМИ сегодня обнародовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ", - подчеркнул он.
Главком ВСУ уверен, что информация, активно распространяющаяся в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины, является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году".
Он обнародовал скрин сообщения российской пропаганды, датированный 2014 годом, который соответствует тому, которое было обнародовано об "обстрелах" в субботу, 19 февраля.
"В частности, фейковым является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122 мм снаряда в Ростовской области. Следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм пушки, находящиеся на вооружении ВС Украины.
Следовательно, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения", - добавил Залужный.
Что известно о фейке с "обстрелом" территории РФ
Как известно, ранее на сайте Следственного комитета РФ появилось сообщение о намерении расследовать взрыв снаряда в Ростовской области.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Якобы, по данным СМИ, "снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".
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