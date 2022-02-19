В России заявили, что в Ростовской области взорвался снаряд / Reuters

По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области РФ в субботу разорвался снаряд.

Такую информацию обнародовало агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители", - говорится в сообщении.

Источник росСМИ уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств РФ. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.

В то же время РИА Новости получило кадры с места попадания снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области.

Реклама

Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандисткие СМИ.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

Читайте также: