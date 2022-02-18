Путин пообещал по 10 тысяч рублей эвакуированным из ОРДЛО

Владимир Путин пообещал выплаты / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отмечается, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

"Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", - рассказал Песков.

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Признание Россией "Л/ДНР"

Государственная Дума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за инициированный фракцией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных российским государством районах Донбасса.

В ответ Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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