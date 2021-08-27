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Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины: в чем суть документа

27 августа 2021, 11:33
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Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики и направлен на защиту и продвижение интересов нашего государства в мире.

Зеленский
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии внешнеполитической деятельности Украины / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Соответствующий указ был подписан 26 августа и вместе с решением СНБО и текстом стратегии был обнародован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря Совета нацбезопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в документе четко определена цель внешней политики, а именно - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

"Впервые за тридцать лет независимости Украина получила системный стратегический документ по внешней политике. Стратегия свидетельствует, что мы строим эффективную долгосрочную политику защиты национальных интересов Украины. Мы работаем над утверждением Украины как активного участника международной политики, создателя собственной и региональной безопасности благодаря новым альянсам, страны новых экономических возможностей", - заявил глава МИД.

В чем суть документа

  • Стратегической целью государства остается членства в ЕС и НАТО.
  • Приоритетное внимание уделяется отношениям стратегического характера и стратегического партнерства с США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией, а также отношениям с соседними странами: Польшей, Турцией, Литвой, Румынией, Грузией, Молдовой.
  • Документ предусматривает укрепление позиций Украины в Балто-Черноморском регионе, развитие добрососедских и партнерских отношений с государствами Центральной, Южной и Восточной Европы.
  • Стратегия предусматривает расширение сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, прежде всего, в сфере торговли и экономического сотрудничества.
  • В документе говорится о консолидации поддержки инициатив Украины в международных организациях со стороны азиатских, африканских, американских и ближневосточных государств, в частности в вопросах противодействия российской агрессии и непризнании попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь.
  • Стратегия утверждает Украину как активного участника международной политики, страну, которая защищает и продвигает национальные интересы в международных организациях, глобальных и региональных многосторонних инициативах.
  • Стратегия определяет одним из приоритетов внешней политики помощь МИД украинскому бизнесу, создание новых возможностей на иностранных рынках для украинских экспортеров, привлечение иностранных инвесторов.
  • Важным приоритетом является защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, расширение географии дипломатического и консульского присутствия, повышение качества и скорости оказания консульских услуг.
  • Особое внимание уделяется продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, развития публичной дипломатии и наращивания "мягкой силы".
  • Документ предусматривает активное развитие связей с украинцами, проживающих за пределами Украины, защиту их национально-культурных и языковых потребностей, дальнейшую работу с целью признания в мире Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Напомним, 30 июля 2021 года СНБО утвердил стратегию внешнеэкономической деятельности Украины.

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