"Железный генерал" Залужный празднует 50-летие: 12 интересных фактов о главкоме ВСУ

Имя Валерия Залужного знают во всем мире. Что известно о главкоме ВСУ, которого прозвали "железным генералом".

https://glavred.info/ukraine/zheleznyy-general-zaluzhnyy-prazdnuet-50-letie-12-interesnyh-faktov-o-glavkome-vsu-10484053.html Ссылка скопирована

Сегодня Валерий Залужный отмечает свой 50-й день рождения / Коллаж: Главред, фото: mil.gov.ua, Facebook

8 июля 2023 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отмечает День рождения - сегодня ему исполняется 50 лет.

Залужный - супергерой для каждого украинца, а за границей его называют "железным" или "несокрушимым" генералом. Главред собрал интересные факты о главкоме ВСУ.

Факт №1. Залужный мечтал стать военным с детства

Валерий Федорович Залужный родился в Новоград-Волынском Житомирской области 8 июля 1973 года.

Его родители - военнослужащие, поэтому Главнокомандующий ВСУ – потомственный военный. Детские годы провел в гарнизоне. О карьере военного мечтал с малых лет.

Учился в местной школе №9. На первом же уроке, отвечая на вопросы учительницы, кем мечтает стать, маленький Залужный сказал: "Я стану солдатом. Буду защищать нашу страну".

Валерий Залужный в детстве / Фото из открытых источников

Факт №2. У Залужного – полностью украинское образование

Многие украинские военные получили образование еще при СССР. Однако у Валерия Залужного оно исключительно украинское.

В 1997 году он окончил общевоенный факультет Одесского высшего командного училища с отличием. Через 10 лет получил второе высшее образование - в Национальной академии обороны. За изучение боевого применения механизированных и танковых объединений получил золотую медаль.

В 2014 году Залужный с отличием окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Был награжден переходным мечом королевы Великобритании – как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня.

Валерий Залужный в юности / Фото из открытых источников

В 2020 году Главнокомандующий ВСУ получил гражданский диплом - он стал магистром международных отношений Острожской академии.

Восхождение по карьерной лестнице Залужный начинал с самых первых ступеней: от командира взвода и роты до командира батальона на протяжении первых 8 лет службы.

С 2007 по 2009 год Залужный был начальником штаба, первым замкомандира 24 отдельной механизированной бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ во Львовской области. С 2009 по 2012 – командовал 51 отдельной механизированной бригадой.

Факт №3. Залужный воевал на Донбассе

Валерий Залужный был на фронте с 2014 года – воевал на Донбассе. О своем боевом опыте он говорить не любит.

"Для меня война началась в середине июля 2014 года – назначением заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми создаваемыми там группировками. Дошел до начальника штаба ОС", - рассказывал Залужный в одном из интервью.

По его словам, больше всего ему помнятся солдаты. Со многими он до сих пор созванивается, переписывается.

Факт №4. "Железный генерал" и первый украинский военный на обложке Time

26 сентября 2022 авторитетный журнал Time поместил портрет главнокомандующего ВСУ на обложку, лаконично подписав его фото - "Генерал". По мнению редакции журнала, украинская армия вряд ли добилась бы таких успехов без своего командующего.

Залужный стал первым украинским военным, попавшим на обложку журнала, на которой ранее появлялись Монтгомери, Брэдли, Абрамс и Паттон.

Залужный - первый украинский военный на обложке Time

Кроме того, в 2022 году Залужный вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time.

В апреле 2022 года, после разгрома оккупационных войск в Киевской области, журналисты издания Politico назвали Залужного "Железным генералом". С тех пор это титул неразрывно ассоциируется с украинским главкомом.

Факт №5. Поддерживает реформу в армии

Валерий Залужный убежден, что украинская армия должна очиститься от "совкового" наследия, и начать нужно прежде всего с изменения мировоззрения и отношения к людям в головах украинских командиров.

"Общий курс на реформирование Вооруженных сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", – говорил Залужный.

Главком уверен, что новое поколение молодых офицеров через 5 лет сможет полностью сменить армию.

"Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенному функционалу скоро заменят офицеров. Мы уже начали это движение, и обратного пути нет", – утверждает Залужный.

Валерий Залужный / Фото: Министерство обороны Украины

Факт №6. Залужный знал, что вторжение РФ было неизбежно

Летом 2021 года Залужного назначили на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Уже в сентябре новый главком заявил: вторжение РФ неизбежно, поэтому надо готовиться давать отпор врагу.

"Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ – не ждать манны небесной, мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем", – говорил он.

При этом Залужный уверен, что даже победа Украины не поставит окончательную точку в войне между Россией и Украиной.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне", – заявлял он в 2022 году.

Единственным способом не допустить повторения войны, по мнению Залужного, является создание мощной и современной украинской армии.

Факт №6. Залужный мечтает "проехаться на танке по Арбату"

Однажды главком пошутил, что мечтал бы проехаться на танке по Москве. Об этом он сказал в программе "Рандеву" Янины Соколовой, отвечая на вопрос зрительницы, хотел ли бы он проехаться по Красной площади.

"Наверное, да. По-честному. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник", – с улыбкой ответил Залужный.

Однако потом добавил: настоящей его мечтой является освобождение всех оккупированных украинских земель, включая Донецк, Луганск и Крым.



Факт №7. Отказался от наследства в пользу ВСУ

В январе 2023 года издание New York Times обнародовало информацию о том, что Залужный получил миллион долларов в наследство от разработчика программного обеспечения компании Microsoft Григория Степанца - американца украинского происхождения.

Залужный передал все деньги на нужды украинской армии.

Факт №8. Залужный счастлив в браке

Валерий Залужный счастливо женат 20 лет. Его супругу зовут Елена, она - сотрудница банка. Генерал признавался, что считает свою супругу самым близким человеком и настоящей "половинкой".

Валерий Залужный с женой Еленой / Фото: facebook.com/vzaluznyj

Валерий Залужный с женой Еленой / Фото: Facebook Голокомандующий ВСУ

Пара воспитывает двух дочерей. Старшая пошла по стопам отца и служит в Киевском гарнизоне.

Младшая дочь Залужного решила посвятить жизнь спасению людей: она учится в медицинском университете.

Факт №9. Главком с удовольствием меняет форму на спортивный костюм

У "железного генерала" есть хобби. Он любит походы и поездки по Украине, в них его всегда сопровождает любимая жена.

"У меня еще с пионерских времен осталась страсть к путешествиям, как правило, пешим: одеваю спортивный костюм и иду знакомиться с городом", – рассказывал одном из интервью главком.

Валерий Залужный / Фото: facebook com vzaluznyj

Факт №10. Залужный сохранил скромность и человечность

В фильме "Год" Дмитрия Комарова Валерий Залужный признался, что плакал, когда сообщал матери пилота вертолета, летавшего к заблокированному Мариуполю, что ее сын погиб.

"Будучи главнокомандующим, не хочется признаваться в каких-то слабостях. Но опять же повторюсь: я – человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь", – рассказал главком ВСУ.

На момент разговора с женщиной он еще надеялся, что воин жив. Однако впоследствии стало известно, что лётчик был убит оккупантами.

"Когда я пытался с ней обсудить это, у меня сил не хватило", – признался главнокомандующий ВСУ.

Факт №11. Любит котиков в Instagram

Валерий Залужный любит социальные сети и особенно – Instagram. В одном из интервью он признался, что после напряженного рабочего дня ненадолго заглядывает в Instagram, чтобы перезагрузить мозги. И его любимый контент – котики.

Также СМИ писали, что Залужный любит музыку в стиле диско и Rammstein.

Факт №12. Валерий Залужный уверен в победе Украины

6 июля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео-отчет о своем визите в оперативно-стратегические группировки войск "Хортица" и "Таврия" вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой.

В конце ролика он уверенно сказал: "Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим".

Валерий Залужный уверен в победе Украины / скриншот

Смотрите видео - Залужный пророчит Украине победу:

Вам также может быть интересно: