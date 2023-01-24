Залужный получил миллион долларов наследства и отдал его на нужды ВСУ - СМИ

По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Валерий Залужный / Офис президента

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов.

Как сообщает издание The New York Times, Залужный якобы передал все эти деньги на нужды украинской армии.

По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины.

Издание сообщает, что эту информацию якобы подтвердили и в пресс-службе ВСУ.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами говорит, что на данный момент российская армия пытается всеми силами поставить войну в Украине "на паузу". Как отмечает Валерий Залужный, чтобы добиться этого, оккупанты обстреливают мирное население и растянули линию фронта, чтобы изнурить ВСУ, но эти способы не решают их главной стратегической проблемы.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации (войны в Украине).

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