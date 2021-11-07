Жесткое задержание в Ровно пассажира без маски в троллейбусе попало на видео

Копы проверили соблюдение карантина в Ровно / ТСН

В Ровно полицейские жестко задержали нарушителя карантина в общественном транспорте. Мужчина находился в троллейбусе без защитной маски.

Инцидент произошел в ходе проверки эпидемических ограничений в общественно транспорте. Видео опубликовано в Instagram сообщества Ровно 1283.

Нарушитель отказался покинуть общественный транспорт, вместо этого потребовал у правоохранителей удостоверения.

В свою очередь полицейские удостоверения показали, а затем нарушителя пришлось вывести силой. Как объяснил полицейский очевидцам, пассажир оказал неповиновение.

"Задержали ровенчанина, потому что был без маски в троллейбусе", - говорится в подписи к видео.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луцке Волынской области произошел конфликт между водителем маршрутного микроавтобуса и полицейскими. На улице Ковельской патрульные задержали водителя буса.

Причиной стал конфликт с патрульными из-за проверки соблюдения карантинных требований. Водителя впоследствии госпитализировала скорая