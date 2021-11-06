Конфликт из-за карантина: в Луцке жестко скрутили водителя маршрутки

Возмущенные пассажиры атаковали правоохранителей.
В Луцке Волынской области произошел конфликт между водителем маршрутного микроавтобуса и полицейскими. На улице Ковельской патрульные задержали водителя буса.
Причиной стал конфликт с патрульными из-за проверки соблюдения карантинных требований. Водителя впоследствии госпитализировала скорая, у него подозревали перелом руки, пишет Volynnews.
Очевидцы сняли на видео, как под крики разъяренной толпы полиция достает из-за руля водителя маршрутки и сажает в патрульное авто. Очевидно, люди пытались вступиться за водителя. Несколько очевидцев снимали происходящее на телефон.
В патрульной полиции сообщили, что правоохранители остановили транспортное средство для проверки соблюдения карантинных требований, однако водитель вступил в конфликт с полицейскими. В настоящее время он был задержан, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Что известно о пострадавшем водителе маршрутки
Позднее стало известно, что водитель маршрутного такси, за которым полицейские устроили погоню в Луцке, госпитализирован в больницу.
Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи, у водителя поначалу подозревали перелом руки, но после обследования оказалось, что у него ушиб.
Отмечается, что водитель засунул руки в руль, чтобы его не вытащили из маршрутки, в результате чего получил травму.
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Ранее сообщалось, что в Ровно на вокзале произошла массовая драка. Ее участники, чтобы убежать от полиции, пытались украсть маршрутку с пассажирами в салоне.
Во время задержания одного из участников драки к правоохранителю подбежал 23-летний брат-двойник хулигана и напал на патрульного.
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