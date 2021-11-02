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Во Львове во время движения внезапно умер водитель маршрутки: автобус с пассажирами въехал в столбы

2 ноября 2021, 16:02
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Потерпевшего пытались реанимировать очевидцы, однако он скончался.

Водитель умер во время движения / Соцсети

Страшная трагедия во Львове. Там во время движения внезапно скончался водитель маршрутки. Инцидент случился на проспекте Чорновола во вторник, 2 ноября, с шофером маршрутки №47А.

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, по предварительным данным 55-летнему водителю ни с того ни с сего стало плохо. Из-за того, что водитель потерял сознание, автобус с пассажирами выехал на тротуар и врезался в несколько металлических столбиков.

Очевидцы пытались реанимировать потерпевшего, но им это не удалось и он скончался.

Напомним, недавно в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести. Также ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.

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