Под Киевом пьяный коп лишил жизни 19-летнего парня

Коп врезался в столб / ГБР

В Киевской области случилось ДТП с участием полицейского батальона патрульной полиции Белой Церкви. Коп, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельной аварии.

Как сообщает пресс-служба теруправления ГБР в Киеве, это случилось 28 октября. Полицейский завозил домой своего товарища и превысил скорость.

В результате, он не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

19-летний пассажир авто получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу. Однако медики не смогли спасти его жизнь и на следующий день парень скончался.

ГБР подозревает патрульного в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Копу грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до десяти лет.

Напомним, недавно в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести. Также ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.