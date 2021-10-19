Со скрежетом отказали тормоза: под Киевом маршрутка с пассажирами таранила авто на встречной

Под Киевом маршрутка с пассажирами таранила авто на встречной / скриншот из видео

В поселке Вита-Почтовая (Киевская область) 18 октября маршрутка на скорости выехала на встречную и едва не протаранила несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовано на Telegram-канале Dtp.kiev.ua.

По предварительной версии событий, у автобуса отказали тормоза

"Маршрутка, с полным салоном пассажиров, выехала на встречную полосу движения и зацепила несколько попутных автомобилей. К счастью, обошлось без лобовых столкновений и без жертв", – говорится в описании видео.

В записи инцидента видно, как маршрутный автобус резко уходит влево, чтобы не столкнуться с попутными машинами, которые стали на перекрестке перед светофором.

Выехав на встречную полосу, автотранспорт зацепил несколько автомобилей. И лишь потом вернулся в свою полосу и только после этого остановился.

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Напомним, ранее во Львовской области пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла 10 октября на трассе Киев-Чоп поблизости села Кизлив. Столкнулись легковой автомобиль Пежо-5008 и рейсовый автобус Львов-Борткив.

В результате столкновения получили травмы водители обеих транспортных средств, а также две женщины и мужчина.