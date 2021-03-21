Жириновский предложил "долбануть" по Украине "без объявления войны"

Владимир Жириновский / УНИАН

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил нанести удар по Украине "без объявления войны".

Как подчеркнул он в эфире радио КП, РФ должна "идти с опережением".

"Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса, а мы давайте завтра долбанем по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют. И Байден с ума сойдет к вечеру, скажет, нет украинской армии, ни одного вооруженного солдата на территории Украины, в том числе, некоторые тренеры или как называется – советники", - распалился лидер ЛДПР.

На уточняющий вопрос об ударе по независимому государству, Жириновский заявил, что Украина "это наша страна" и добавил, что агрессия РФ должна начаться "без всякого объявления войны".

При этом он предложил использовать рактеные силы для атаки на Украину.

"Если мы не нанесем превентивный жесткий удар, а русская армия не будет входить, это из космоса прилетят ракеты. И пойди докажи, чьи ракеты. Там не будет опознавательного знака, что это Россия", - добавил Жириновский.