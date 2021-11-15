Денис Казанский. Вранье Путина, которому уже никто не верит

Владимир Путин на днях дал очередное интервью подконтрольным журналистам, в котором помимо прочего говорил и о ситуации на Востоке. В частности, он заявил что РФ никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

Видеоблог Дениса Казанского.

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