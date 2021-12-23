Иван Яковина. Президент РФ стал слишком скучным

Итоговая пресс-конференция показала, что Владимир Путин утратил важнейшее качество российского правителя - "способность держать народ в состоянии постоянного изумления". Без этой "скрепы" любой режим в России начинает шататься и со временем обязательно разрушается.

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