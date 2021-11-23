Роман Цимбалюк. В Кремле учуяли, чем пахнет кулак НАТО

Массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также, по его словам, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" - попытки решения собственных проблем силовыми методами.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

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