Newsader. Путин струсит, или Почему большая война против Украины маловероятна

Данные разведки США и Украины свидетельствуют о том, что на этот раз Кремль вроде бы не блефует, собирая стотысячную армию возле украинских границ. Тем не менее, почему можно считать, что на самом деле вероятность большой войны низка даже сейчас? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо отвлечься от сиюминутной ситуации и вспомнить, каковы истинные цели российского автократа.
Видеоблог Александра Кушнаря
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Автор: Олег Макаров