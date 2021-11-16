Роман Цимбалюк: Путин официально разрешил торговлю ворованным с Донбасса

Путин подписал указ об оказании "гуманитарной поддержки" населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Решение о поддержке РФ жителей оккупированного Донбасса принято на фоне продолжающейся экономической блокады и пандемии, говорится в указе.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
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Автор: Олег Макаров