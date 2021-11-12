Виталий Портников. США предупреждают о нападении на Украину

США предупреждают союзников в Европе о возможном нападении России на Украину. В Москве все отрицают: не нападут, если не будет провокаций. Но ведь Россия сама может их устроить!
Видеоблог Виталия Портникова
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Автор: Олег Макаров