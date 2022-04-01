Враг отброшен назад: ВСУ зачистили 11 населенных пунктов на Херсонщине

Захвачены трофеи - танки Т-64 и бронемашины РФ.
Вооруженные силы Украины в Херсонской области освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем украинской армии.
Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады враг отброшен назад, рассказали в группировке войск Юг.
Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).
Освобожденные от оккупантов населенные пункты:
- Нововоронцовка;
- Малая Шестерня;
- Новогригоровка;
- Тополино;
- Княжевка;
- Красновка;
- Свободное;
- Каменка;
- Пригорье;
- Кочубеевка;
- Орлово.
В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников.
"Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ", - добавили в группировке Юг.
Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.
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