Враг отброшен назад: ВСУ зачистили 11 населенных пунктов на Херсонщине

/ Facebook/uvPivden

Вооруженные силы Украины в Херсонской области освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем украинской армии.

Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады враг отброшен назад, рассказали в группировке войск Юг.

Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).

Освобожденные от оккупантов населенные пункты:

Нововоронцовка;

Малая Шестерня;

Новогригоровка;

Тополино;

Княжевка;

Красновка;

Свободное;

Каменка;

Пригорье;

Кочубеевка;

Орлово.

/ Facebook/uvPivden

В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников.

/ Facebook/uvPivden

"Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ", - добавили в группировке Юг.

Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

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