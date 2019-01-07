Экс-президент Чехии назвал Украину "крупнейшей проблемой" в мире

Украина / Reuters

Украина на сегодняшний день является главным фактором, могущим спровоцировать ухудшение международной ситуации.

Такое мнение высказал бывший президент Чехии Вацлав Клаус (занимал пост с 2003 года по 2013-й. - Прим.), передает ТАСС.

"Украину считаю крупнейшей проблемой (для международной безопасности)", - приводит агентство слова Клауса.

По словам Клауса, политические элиты Запада якобы подстрекают Киев к провокациям в отношении РФ, которая пока на них "не поддается".

"Это счастье. Этот котел мог бы (в противном случае) взорваться", - отметил экс-президент.

Ранее в США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями ряда украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики констатировали, что Украина превращается в "неуправляемую проблему" для Вашингтона и Евросоюза.