Курс Порошенко: в США назвали Украину "неуправляемой проблемой"

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями ряда украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики констатировали, что Украина превращается в "неуправляемую проблему" для Вашингтона и Евросоюза.

Об этом пишет International Policy Digest.

"Хорошо известно, что международные финансовые институты предпринимают серьезные усилия для стабилизации экономики Украины и вкладывают в нее миллиарды долларов США. Однако головокружительная коррупция и непродуктивные расходы на войну на Донбассе делают усилия международного сообщества бесполезными", - говорится в материале.

Отмечается также, что президент страны Петр Порошенко взял курс на преследование своих политических оппонентов, которое осуществляется с использованием утилитарных средств и противоречит верховенству закона.

"Украина должна сосредоточиться на национальном примирении, прекращении войны на Донбассе... и выводе страны из экономического кризиса", - отмечается в статье.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.