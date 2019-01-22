Крушение ракетоносца в России: названо число жертв

В РФ при крушении ракетоносца погибли два члена экипажа / Скриншот видео с youtube.com

В Мурманской области России в результате крушения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 погибли двое из четырех членов экипажа.

В РФ бомбардировщик разбился после выполнения планового учебно-тренировочного полета, пострадали два летчика и попали в больницу, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

По данным ведомства, ракетоносец летел без боекомплекта, попал в снежный заряд (так называют кратковременный ливневой снег), упал на взлетную полосу и разрушился.

"…по докладу с места (крушения бомбардировщика — Ред.), два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь... Два члена экипажа погибли", — добавили в министерстве.

Ранее СМИ писали, что днем 22 января в Мурманской области России ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.