Бриллиантовый голос России оказалась на волосок от смерти

Стрельченко нашли без сознания / Svopi

Сегодня бриллиантовый голос России — Александра Стрельченко — потеряла сознание и была на волосок от смерти. К счастью, на этот раз врачам удалось ее спасти.

Артистку и худрука мастерской народного творчества "Москонцерта" нашли без сознания в ее квартире в Москве. Обнаружил певицу ее крестный сын, 39-летний Николай Николай Бурьяновский. Он же и вызвал скорую, пишет Telegram-канал Mash.

Стрельченко прикована к постели два года.

"Она забыта страной, властью, соцслужбами. Единственный, кто ухаживает за певицей — Бурьяновский", – отмечает Mash.

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