Появились детали смерти звезды Беверли-Хиллз Люка Перри

Дочь актера Софи также дала согласие на отключение отца от аппаратов жизнеобеспечения / Фото: Inatagram/Sophie Perry

Известного голливудского актера Люка Перри, прославившегося ролью Дилана Маккея в сериале Беверли-Хиллз, отключили от аппаратов искусственного поддержания жизни по просьбе родственников.

Как сообщает US Magazine, Перри умер в больнице в окружении семьи.

В момент смерти рядом с актером находились двое его детей, мама, бывшая жена Минни Шарп и невеста Венди Мэдисон Бауэр.

Отмечается, что после инсульта медики пытались вернуть артиста к жизни. Однако шесть дней на аппаратах искусственного поддержания жизни не дали никаких результатов. Перри не вышел из комы, и родственники подписали согласие на отключение от медицинского жизнеобеспечения.

"Близкие Люка надеялись, что его выведут из этого состояния примерно через 48 часов. Но он так и не оправился. Это было ужасно", – рассказал инсайдер.

После отключения 4 марта от аппаратов сердце Перри остановилось за считанные секунды.

Напомним, лидер панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен назвал причину, которая, по его мнению, могла подтолкнуть солиста The Prodigy Кита Флинта к самоубийству.