Лидер Sex Pistols озвучил причину суицида солиста The Prodigy Флинта

Лидер панк-группы рассказал об убивающем одиночестве Флинта / Фото: Andy Sheppard Redferns

Лидер панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен назвал причину, которая, по его мнению, могла подтолкнуть солиста The Prodigy Кита Флинта к самоубийству.

"Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило", - цитирует музыканта NME.

Роттен признался, что близко дружил с Флинтом, поэтому известие о смерти коллеги стало для него шоком. Фронтмен Sex Pistols не исключает, что подтолкнуть к суициду Флинта могли наркотики.

"Но вы должны понять, что мы больше не заботимся друг о друге. Если кому-то нужна помощь, приходите и поговорите со мной. Не нужно умирать", - добавил он.

По словам Роттена, многие артисты в рок-индустрии страдают от одиночества, и они нуждаются в поддержке.

Напомним, Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

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