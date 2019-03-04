Умер звезда сериала Беверли-Хиллз Люк Перри

Перри был знаменитой голливудской звездой 90-х годов / Фото: NBC News

В США умер знаменитый американский актер Люк Перри, широкую известность которому принес культовый молодежный сериал 90-х годов Беверли Хиллз, 90210.

Как сообщает NBCNews со ссылкой на пресс-секретаря артиста, причиной смерти стал инсульт.

27 февраля 2019 года Перри перенес инсульт, после чего был госпитализирован в больницу. Он скончался 4 марта в возрасте 52 лет

Перри родился в США в штате Огайо в семье домохозяйке и рабочего сталелитейного завода. Актерским мастерством занимался с 12 лет. После окончания школы отправился в Лос-Анджелес, где долгое время подрабатывал и не мог получить хорошую роль. Перри получил роль Дилана МакКея в молодёжном сериале Беверли-Хиллз, 90210 канала Fox.

"До самой своей смерти меня будут помнить, как Дилана Маккея. Это я его создал. Он мой", - говорил актер.

Снимался Перри и в полнометражных фильмах: "Баффи - истребительница вампиров" Джосса Уидона, "Предсмертное блаженство", "8 секунд", "Нормальная жизнь", "Вторжение", "Мятеж", "Преследующие бурю", "Внезапная удача" и многих других. В последнее время он исполнял роль Фреда Эндрюса в сериале Ривердэйл.

Перри был женат, у него есть двое детей - 22-летний сын Джек и 19-летняя дочь Софи.